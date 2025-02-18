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«Россети» потеряли более 1,3 млрд рублей из-за «черных» криптомайнеров

Ущерб «Россетей» от «черных» криптомайнеров превысил 1,3 млрд рублей в 2024 году
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Энергетическая компания «Россети» потеряла в прошлом году из-за «черных» криптомайнеров более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В энергокомпании рассказали, что в 2024 году пресекли 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы.

Наибольший объем ущерба зафиксировали «Россети Северный Кавказ» — более 600 млн рублей, «Россети Новосибирск» (400 млн рублей), «Россети Центр и Приволжье» (120 млн рублей).

Для размещения «черных» ферм, подчеркнули в «Россетях», используются различные площадки, в том числе обычные контейнеры на земельном участке.

Крупнейший случай зафиксировали в Новосибирске, где у одного владельца выявили более 3,2 тыс. майнинг-устройств. Ущерб от этой деятельности оценивается в 197 млн рублей.

В декабре правительство приняло постановление, запрещающее майнинг в некоторых регионах РФ с 1 января 2025 года до 2031 года. Добывать криптовалюту запретили в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии.

Ранее в России допустили, что криптомайнеры перейдут на возобновляемые источники энергии.

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