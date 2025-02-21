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Роспотребнадзор проследит за сообщениями о новом коронавирусе

Роспотребнадзор: сообщения о новом коронавирусе в Китае на контроле ведомства
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о новом коронавирусе, который был обнаружен в Китае у летучих мышей, новая линия ковида изучается. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ведомстве пояснили, что по имеющейся информации, группа китайских ученых обнаружила у нетопырей новую линию коронавируса HKU5, было установлено, что новый вид вируса имеет потенциальный риск передачи от животных к человеку. Как указали в Роспотребнадзоре, исследование летучих мышей проводилось в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая и Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

«Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае у летучих мышей, на контроле Роспотребнадзора. Специалисты научно-исследовательских организаций ведомства изучают новую линию коронавируса», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время риск передачи нового коронавируса остается низким. Но несмотря на это идет продолжение мониторинга и исследований для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем.

До этого официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич заявлял, что организация не получала дополнительных сообщений о новом коронавирусе, выявленном в китайской лаборатории. Ученые утверждают, что пока нет поводов для паники. Риск появления HKU5-CoV-2 среди людей не следует преувеличивать, но требуется провести более тщательное исследование.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.

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