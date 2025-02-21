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ВОЗ прокомментировала сообщения о новом коронавирусе

ВОЗ не получала дополнительных сообщений о выявленном в КНР новом коронавирусе
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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала дополнительных сообщений о новом коронавирусе, выявленном в китайской лаборатории. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

«У нас нет дополнительной информации по интересующему вас вопросу», — заявил он.

До этого гонконгское издание South China Morning Post писало, что в Китае обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который может заражать людей. В публикации отмечается, что этот вирус является новым штаммом коронавируса HKU5, впервые обнаруженным у японского нетопыря в Гонконге. Исследование проводили специалисты из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии в лаборатории Гуанчжоу.

Ученые утверждают, что пока нет поводов для паники. Риск появления HKU5-CoV-2 среди людей не следует преувеличивать, но требуется провести более тщательное исследование.

Новость дополняется.

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