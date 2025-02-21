Мужчина чуть не истек кровью после поножовщины с собутыльником в российском городе

В Петропавловске мужчина чуть не истек кровью после поножовщины с собутыльником

В Петропавловске застолье со спиртным закончилось кровавой поножовщиной. Об этом сообщает «Камчатское время».

Предварительно, инцидент произошел 18 февраля, когда 27-летний безработный мужчина пришел в гости к 21-летнему приятелю. Они стали выпивать, но в какой-то момент хозяин жилища разозлился и ударил гостя ножом.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение. У него диагностировали колото-резаное ранение бедра, из-за которого он потерял много крови. Травматологи смогли спасти жизнь пациенту.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего между приятелями инцидента.

До этого москвич устроил поножовщину из-за неудачной бильярдной ставки. Между игроками произошла ссора, в диалоге возникли обвинения в жульничестве.

Ранее российские подростки делили деньги за наркотики и устроили поножовщину.