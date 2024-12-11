Минздрав разработал новый стандарт медпомощи детям с ожирением

С 1 января 2025 года Минздрав РФ планирует изменить стандарт медицинской помощи детям с ожирением. Проект министерства появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что изменения расширят медицинскую помощь детям. Стандарт дополнят первичной консультацией врача-диетолога и осмотром оториноларинголога.

В перечень услуг по лечению ожирения включат хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. По мнению авторов проекта, новый стандарт поможет эффективнее решать проблемы детского ожирения.

До этого ученые из Калифорнийского университета установили, что фабричные продукты с избытком сахара, соли и пищевых добавок могут провоцировать отложение жира в мышцах. Примечательно, что даже регулярная физическая активность не компенсировала вредное воздействие так называемых ультраобработанных продуктов.

Ранее были названы заболевания, которые может вызвать накопление жира в печени.