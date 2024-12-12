Врачи объяснили, стоит ли детям с ожирением делать бариатрические операции

В России проблема ожирения становится все более серьезной, от ожирения страдают около 6% детей в возрасте от 6 до 9 лет, а лишний вес есть у каждого пятого ребенка. С будущего года для их лечения станут доступны хирургические методы – бариатрические операции. В том числе врачи смогут делать им шунтирование и резекцию желудка, однако на это следует решаться только в случае, если ожирение угрожает жизни ребенка, рассказал 360.ru врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

К экстренным ситуациям, когда нужно решаться на операцию, врач отнес серьезные осложнения от ожирения, в том числе диабет, эндокринологические заболевания, нарушение ритма сердца, остановки дыхания по ночам. Для детей нельзя использовать те же методы, что для взрослых – к примеру, препараты типа «Оземпика» им запрещены. Поэтому есть второй вариант – резать желудок, то есть проводить бариатрическую операцию.

После таких операций человеку приходится всю жизнь принимать специальные добавки для восполнения витаминов и минералов. Причем сорваться и снова набрать вес можно даже после операции.

«Человек с отрезанным желудком может продолжать излишне питаться и может снова набрать вес», — пояснил медик.

Лучше всего начинать проводить операции на желудке у детей с 14 лет, считает гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она также напомнила, что перед операцией пациент минимум три месяца проходит специальную терапию, чтобы сбросить вес. И только если изменения образа жизни не помогают, проводится резекция. После нее требуется комплексный подход – и работа с психологом, и соблюдение правил питания.

Напомним, в с 1 января 2025 года Минздрав РФ планирует изменить стандарт медпомощи детям с ожирением, чтобы эффективнее решать эту проблему. В перечень услуг включат хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.

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