В Петербурге началась процедура банкротства «дочки» Seven Suns

Санкт-Петербургский арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Восток», дочерней компании холдинга Seven Suns Development. Компания может быть признана банкротом, сообщает «Коммерсантъ».

Инициатором банкротства выступил Московский кредитный банк (МКБ), потребовав взыскания 900,5 млн рублей задолженности. Девелопер взял кредит в МКБ в декабре 2021 года на сумму 4,139 млрд рублей под залог 17 га земли в поселке Бугры Ленинградской области, предназначенных для жилищного строительства. Кредитный договор предусматривал погашение до 1 июля 2026 года.

Однако уже в июле 2024 года «ССД СПб Восток» допустил просрочку платежей. Несмотря на утверждения компании о наличии активов на 5 млрд рублей и необоснованности иска, суд установил общую сумму просроченной задолженности в размере более 5,4 млрд рублей. При этом рыночная оценка заложенных земельных участков не превышает 3,7 млрд рублей, и их реализация в короткие сроки признана судом невозможной.

В судебном определении подчеркивается отсутствие оснований считать финансовые трудности девелопера временными, а его способность исполнить обязательства — вероятной.

Временный управляющий Вадим Губерский должен оценить финансовое состояние «ССД СПб Восток» и разработать план санации. Следующее слушание дела назначено на август текущего года.

На этой неделе руководитель практики реструктуризации и банкротства «ЮР-ПРОЕКТ» Виктор Панченко сообщил, что банкротство застройщика — это серьезная проблема для дольщиков, но закон предусматривает три механизма их защиты.

Ранее в России сочли преждевременным прогноз о массовом банкротстве застройщиков.