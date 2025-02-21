В России сочли преждевременным прогноз о массовом банкротстве застройщиков

Говорить о массовой угрозе банкротств российских застройщиков преждевременно, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, такие риски есть у небольших компаний в регионах.

«Конечно, у отдельных компаний с наиболее уязвимой экономикой проектов, в небольших городах с ограниченным спросом или, напротив, с очень высокой конкуренцией могут возникать проблемы. Однако о массовой угрозе устойчивости строительной отрасли говорить преждевременно. Ситуация для застройщиков жилья в России осложнилась в связи с отменой льготной ипотеки под 8% и повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Закон о долевом строительстве предписывает девелоперам практически безальтернативно использовать кредит, чтобы строить новое жилье и продавать его через так называемые эскроу-счета (деньги дольщика на них замораживаются до момента сдачи объекта)», — отметил Сырцов.

Он уточнил, что займы для застройщиков стали гораздо дороже, но прежде ставки по ним опускались по мере того, как дольщики раскупали квартиры в строящемся доме и вносили средства на эскроу-счета.

Сырцов сослался на данные «Дом.рф», по которым 83% застройщиков в январе 2025 года оценивали проектное финансирование как доступное. Эксперт пояснил, что причин отказываться от строительства у застройщиков нет — банкротство с остановкой стройки в этом случае грозит большими издержками, чем продолжение строительства, пусть и с низким спросом. Выполнение планов продаж в последние три месяца улучшается, подчеркнул Сырцов. Согласно опросу «Дом.рф», в октябре 2024 года о выполнении планов строительства заявили 23% застройщиков, в ноябре — 33%, в декабре — 41%, а в январе 2025 года — 45%. Сырцов подчеркнул, что январь — не самый активный месяц на рынке жилья, и тем не менее застройщикам удалось улучшить показатели по сравнению с традиционно более удачным декабрем. План строительных работ выполняют 83% застройщиков, заключил эксперт.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев тоже исключил новую волну банкротств и обманутых дольщиков в стране. По его словам, проблемы могут испытывать компании, которые строят дома массового сегмента и бизнес-класса.

«При покупке жилья деньги людей хранятся на эскроу счетах. До 10 млн они смогут вернуть обратно. Нельзя забывать, что строительная сфера крайне важна для государства. Для многих экономик — это драйвер роста. И вряд ли государству будет выгодно массовое банкротство застройщиков. Скорее мы увидим содействие со стороны государства в том числе», — отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

А доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко не исключил активизации сделок M&A («слияния и поглощения») — крупные игроки на строительном рынке с наиболее устойчивой денежной позицией постараются выкупить земли небольших компаний, которым сложнее работать в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Проблемы в сфере недвижимости и массовые банкротства застройщиков предрекла экономист Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что разница в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без выросла втрое.