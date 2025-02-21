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Маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа, пока в квартире находилась родственница

В Калужской области ребенок выпал из окна восьмого этажа, его не спасли
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Shutterstock

В Калужской области четырехлетний ребенок не выжил после падения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Обнинске, в доме на проспекте Ленина. По предварительной информации, в квартире на восьмом этаже находилась родственница родителей мальчика и сам мальчик. В этот момент мать и отец были на работе.

При каких обстоятельствах ребенок выпал из окна, неизвестно. Где в этот момент находилась родственница, не уточняется. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Ивановской области ребенок выпал с балкона пятого этажа во время пожара. За некоторое время до возгорания отец уложил пострадавшего спать и пошел в магазин. Мальчик тем временем поджег бумагу и бросил на балкон. После падения ребенок попал в больницу с переломами.

Ранее в Уфе голый мужчина выпал с балкона и приземлился на пожарную машину.

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