В Уфе голый мужчина выпал с балкона и приземлился на пожарную машину

В Башкирии мужчина выпал с общего балкона многоэтажки и упал на пожарную машину, спасти его не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Экстренные службы в многоэтажку по улице Рабкоров вызвали местные жители, когда неизвестный устроил дебош. По предварительной информации, злоумышленник нашел в подъезде наркотики и употребил, после чего разделся, сжег одежду и начал кричать.

Завидев спасателей, прибывших на вызов, он попытался сбежать от них, выбежал на общий балкон и упал с высоты седьмого этажа. Спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Калининградской области мужчина выпал из окна и успел сообщить, что его преследуют. Жители поселка Люблино обнаружили под окнами многоквартирного дома мужчину с множественными травмами. Пострадавший заявил, что упал с пятого этажа, пытаясь спастись от людей, которые якобы его преследовали. За жизнь 27-летнего мужчины борются врачи, он находится в реанимации с повреждениями живота и внутренних органов, переломами ног, черепно-мозговой травмой и подозрением на травму спинного мозга.

Ранее в Нальчике пьяный наркоман напал на 87-летнюю пенсионерку и забил ее.