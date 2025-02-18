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В Ивановской области ребенок выпал с горящего балкона после игр с огнем

В Ивановской области мальчик попал в больницу, выпав с горящего балкона
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МЧС России

В Ивановской области ребенок пострадал после игры с огнем. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Кинешме, на 2-й Львовской улице, в квартире на пятом этаже. По данным спасателей, отец уложил мальчика спать и отправился в магазин. Пока родителя не было дома, ребенок поджег бумагу и бросил на балкон.

В результате огонь охватил помещение и перекинулся на соседний балкон. Сам ребенок выпал из окна своего балкона. Прибывшие на место медики госпитализировали его с переломами.

«Решается вопрос о привлечении авиации для транспортировки в областную больницу Иваново», – сообщается в публикации.

Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 10 квадратных метров.

До этого в Башкирии мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и приземлился на пожарную машину. По предварительным данным, в подъезде он нашел наркотики, и, употребив их, устроил дебош. В какой-то момент он выбежал на балкон и выпал. Спасти его не удалось.

Ранее в Нефтеюганске девушка упала с седьмого этажа, приземлилась в сугроб и выжила.

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