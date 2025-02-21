Бывшая ведущая «Вестей» Курбангалеева подала в суд на Роскомнадзор

Бывшая ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1», Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом) подала в суд на Роскомнадзор. Информация о поданном 19 февраля исковом заявлении опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело касается обжалования решений или действий (бездействия) государственных органов. Дата судебного заседания пока не определена.

На прошлой неделе к родителям Фариды Курбангалеевой приходили следователи. Об этом рассказала сама журналистка. По ее словам, отца и мать допрашивали по одиночке в разных комнатах.

«Если вкратце, то они расспрашивали их о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции», — отметила Курбангалеева.

До этого бывшая телеведущая рассказала, что Генпрокуратура РФ требует от чешских коллег экстрадировать ее на Родину. Ей пришло письмо от полиции Чехии. Дело рассмотрит суд в Праге, и Курбангалеевой уже назначили адвоката.

Ранее РКН выявил 60 фактов распространения Курбангалеевой сообщений иноагентов.