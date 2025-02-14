Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-телеведущая «России 1» заявила, что ее родителей допрашивали следователи

Экс-телеведущая Курбангалеева заявила, что к ее родителям приходили следователи
close
tatmsk.tatarstan.ru

К родителям бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой приходили следователи. Об этом сама журналистка рассказала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, отца и мать допрашивали по одиночке в разных комнатах.

«Если вкратце, то они расспрашивали их о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции», — написала Курбангалеева.

На днях бывшая телеведущая рассказала, что Генпрокуратура РФ требует от чешских коллег экстрадировать ее на Родину. Ей пришло письмо от полиции Чехии. Дело рассмотрит суд в Праге, и Курбангалеевой уже назначили адвоката.

Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В ноябре стало известно, что журналистка может быть связана с британскими спецслужбами. По данным следствия, они занимались финансированием ее деятельности.

Ранее глава «Ветеранов России» призвал признать солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами