Экс-телеведущая «России 1» заявила, что ее родителей допрашивали следователи

Экс-телеведущая Курбангалеева заявила, что к ее родителям приходили следователи

К родителям бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой приходили следователи. Об этом сама журналистка рассказала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, отца и мать допрашивали по одиночке в разных комнатах.

«Если вкратце, то они расспрашивали их о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции», — написала Курбангалеева.

На днях бывшая телеведущая рассказала, что Генпрокуратура РФ требует от чешских коллег экстрадировать ее на Родину. Ей пришло письмо от полиции Чехии. Дело рассмотрит суд в Праге, и Курбангалеевой уже назначили адвоката.

Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В ноябре стало известно, что журналистка может быть связана с британскими спецслужбами. По данным следствия, они занимались финансированием ее деятельности.

Ранее глава «Ветеранов России» призвал признать солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева иноагентом.