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В Волгоградской области осудили экс-мэра Котово за подлог с ремонтом дороги

Суд приговорил экс-мэра волгоградского Котово к колонии за плохой ремонт дороги
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Суд признал виновным бывшего мэра города Котово Волгоградской области в служебном подлоге и превышении полномочий. Он приговорен к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, суд обязал администрацию Котово отремонтировать объездную дорогу по улице Дачная. В ноябре 2022 года власти заключили контракт с компанией «Волгоградавтодор» на сумму более 30 миллионов рублей.

В конце декабря того же года были составлены акты о выполненных работах, в которые были внесены ложные сведения о качестве дороги. Несмотря на нарушения, глава городской администрации подписал акты, и деньги были переведены подрядчику.

Прокурорская проверка выявила, что объемы выполненных работ были завышены, а качество ремонта оказалось неудовлетворительным. Дорога начала разрушаться практически сразу, причинив ущерб в размере около 8 миллионов рублей.

«Суд приговорил экс-чиновника к наказанию в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Экс-чиновника также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение одного года и восьми месяцев.

Сегодня Советский районный суд в Махачкале принял решение об аресте бывшего главы Дахадаевского района Дагестана Джаруллы Омарова по подозрению в мошеннических действиях с земельными участками.

Ранее директора ростовского офиса Росгранстроя заподозрили в подлоге.

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