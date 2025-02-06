Москвич напал на водителя во время езды и попал на видео

В Москве на видео попало, как мужчина побил водителя во время езды

В Москве мужчина напал на водителя, а после угрожал ему расправой. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Конкретное место конфликта не уточняется, но дерзкий неадекват наехал на мужчину, потому что тот не пропустил его на дороге во время крайне агрессивной езды», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина останавливается, и из нее выходит мужчина, который начинает бить водителя по голове и угрожать ему расправой. При этом на просьбы мужчины прекратить злоумышленник не реагирует.

Пострадавший написал заявление в полицию.

До этого в Хабаровске женщина попыталась выразить недовольство работой общественного транспорта, но не смогла их сформулировать. Она записала видео, на котором сказала, что «сейчас происходит нарушение граждан человека». Хабаровчанка показала регистрационный номер транспорта, при этом сообщила, что это номер телефона. Также женщина сняла на камеру водителя со словами «номер товарища».

Ранее сообщалось, что в Петербурге «лазурный» автобус устроил массовое ДТП.