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Таксист протащил водителя автобуса на своей двери и попал на видео в Москве

В Москве на видео попала драка таксиста и водителя автобуса

На севере Москвы водители такси и пассажирского автобуса устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водитель такси протащил 10 метров водителя автобуса на своей двери, когда тот пытался с ним что-то выяснить», — рассказывает очевидец.

Таксист и водитель автобуса устроили драку возле метро Ховрино по неизвестной причине. При этом конфликтующие мешали движению транспорта.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле автомобиля такси. При этом рядом стоит автобус с пассажирами.

По словам очевидцев, в результате драки пострадал водитель автобуса, у него пошла кровь из носа. Также известно, что после конфликта таксист скрылся с места происшествия.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина напал на водителя, а после угрожал ему расправой. Причиной конфликта стало то, что водитель не пропустил москвича на дороге. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее массовая авария парализовала движение на МКАД.

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