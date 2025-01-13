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ВОЗ считает, что угрозы новой мировой пандемии из-за метапневмовируса сейчас нет

Сийярто: гендиректор ВОЗ не видит угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции
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Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Глава ВОЗ отметил, что сейчас не идет и речи о чрезвычайной ситуации в области охраны здоровья.

«Вирус, о котором так много говорят в СМИ, хорошо известен экспертам, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды», — передал Сийярто слова Гебрейесуса.

Метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций. Он передается воздушно-капельным путем, среди его симптомов — насморк, кашель, повышение температуры.

Новая вспышка заболеваемости метапневмовирусом человека или HMPV произошла в Китае. В соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц, случаи заболевания фиксируются в Казахстане. Специалисты предупреждали, что вирус может перерасти в пневмонию, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала главные меры профилактики заражения метапневмовирусом.

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