В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с метапневмовирусом в России

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с метапневмовирусной инфекцией в России. Об этом пишет ТАСС.
«В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению», — отметили в ведомстве.
Для профилактики заражения метапневмовирусом граждан призвали помнить о важности соблюдения правил личной гигиены, уборки и дезинфекции поверхностей.
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