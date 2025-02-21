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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с метапневмовирусом в России

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с метапневмовирусом в России
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Shutterstock

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с метапневмовирусной инфекцией в России. Об этом пишет ТАСС.

«В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению», — отметили в ведомстве.

Для профилактики заражения метапневмовирусом граждан призвали помнить о важности соблюдения правил личной гигиены, уборки и дезинфекции поверхностей.

Новость дополняется.

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