Памятник Дарье Дугиной планируют открыть летом недалеко от места ее гибели

Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной планируют открыть в конце августа этого года недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом рассказал ее отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин агентству РИА Новости.

«‎Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля «Традиция». Он проводится, как правило в это время, в конце августа, в комплексе Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла», — сказал отец Дарьи.

Дугин добавил, что памятником занимается скульптор Дмитрий Александров, он подготовил макет памятника. Политолог уточнил, что мастер знал Дарью лично.

Уточняется, что установку памятника контролирует глава Одинцовского района Андрей Иванов, который ранее уже помог с установкой поклонного креста непосредственно на месте гибели Дарьи.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья вечером 20 августа 2022 года. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк. По сообщениям, автомобиль, который использовался для слежки за Дугиной, имел различные номера: при въезде в Россию он был зарегистрирован на территории ДНР, в Москве — на казахстанские номера, а при выезде в Эстонию — на украинские.

До этого стало известно, что обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила документы на въезд за три дня до совершения преступления.

Ранее свидетели дали показания против обвиняемой в убийстве Дугиной.