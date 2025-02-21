Стало известно, какие писатели-фронтовики популярны у россиян в 2025 году

Михаил Шолохов, Борис Васильев и Виктор Астафьев стали самыми популярными писателями-фронтовиками с начала 2025 года, в целом в год 80-летия Победы продажи классической военной прозы выросли на 38% в сравнении с показателем 2024 года. Об этом сообщили в сети «Читай-город», передает проект «Сноб».

Первое место в рейтинге военной прозы занял рассказ Шолохова «Судьба человека», за год в книжных магазинах сети приобрели более 8 тыс. его экземпляров. Помимо этого, в числе лидеров оказались «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова, «Горячий снег» и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, «Василий Теркин» Александра Твардовского и другие.

Среди популярных книг о Великой Отечественной войне жанра нон-фикшн — «Нас называли ночными ведьмами» Наталии Кравцовой и Ирины Ракобольской, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и «Семь долгих лет» Юрия Никулина.

В конце января книжный сервис Литрес проанализировал статистику продаж, а также прослушиваний и прочтений по Литрес Подписке книг известного американского режиссера и кинематографиста Дэвида Линча после новостей о его кончине, «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. С 15 по 20 января продажи произведений Дэвида Линча выросли в 20 раз по сравнению с предыдущими пятью днями.

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