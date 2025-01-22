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Россияне массово скупают книги Дэвида Линча

Литрес: спрос на произведения Дэвида Линча вырос в 20 раз
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Jean-Paul Pelissier/Reuters

Книжный сервис Литрес проанализировал статистику продаж, а также прослушиваний и прочтений по Литрес Подписке книг известного американского режиссера и кинематографиста Дэвида Линча после новостей о его кончине.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

С 15 по 20 января продажи произведений Дэвида Линча выросли в 20 раз по сравнению с предыдущими пятью днями.

Также фиксируется всплеск интереса к чтению и прослушиванию книг по подписке. Потребление аудио (в секундах) увеличилось в 21 раз. Что касается электронной версии — потребление в тысячах знаков выросло в 13 раз.

Самой популярной книгой автора стал мировой бестселлер «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность, творчество».

Ранее последнее появление Дэвида Линча на публике назвали пророческим.

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