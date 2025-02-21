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В Китае обнаружили новый коронавирус, который может заражать людей

SCMP: в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус
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Depositphotos

Китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post.

В публикации отмечается, что этот вирус является новой линией коронавируса HKU5, впервые обнаруженной у японского нетопыря в Гонконге.

Издание подчеркивает, что специалисты из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии проводили исследование в в лаборатории Гуанчжоу.

Вирусологи отмечают, что новый вирус, выделенный из образцов летучих мышей, может инфицировать клетки человека.

Ученые утверждают, что пока нет поводов для паники. Риск появления HKU5-CoV-2 среди людей не следует преувеличивать, но требуется провести более тщательное исследование.

До этого в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что циркуляция коронавируса SARS-CoV-2 среди людей и животных грозит появлением новых опасных вирусов. В ВОЗ отметили, что в настоящее время коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 значительно вырос. Однако его циркуляция продолжается на значительном уровне.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.

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