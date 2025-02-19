Стало известно, когда будут готовы тесты по русскому языку для детей мигрантов

Рособрнадзор: тесты для детей мигрантов по русскому языку разработают к марту

Задания для тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы разработают к середине марта. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, пишет ТАСС.

«Диагностические материалы, задания экзамена будут разработаны специальной комиссией к середине марта», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в состав комиссии войдут ведущие эксперты из разных школ, вузов и научных организаций страны, а также эксперты в области психологии и русского языка как иностранного.

Накануне сообщалось, что Рособрнадзор изменил проект о баллах по русскому языку при тестировании детей мигрантов. Минимальная оценка за экзамен составит три балла («удовлетворительно»).

Такое решение было принято после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя считать успешным прохождение теста при 30% верных ответов. Володин назвал предложение о минимальных баллах фикцией и формализмом. Согласно новому закону, дети мигрантов, провалившие тестирование на знание русского языка, не будут зачисляться в школы на территории РФ.

Ранее стало известно число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.