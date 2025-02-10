В Госдуме хотят провести для части мигрантов повторный экзамен на знание русского языка

Слуцкий: нужно провести для части мигрантов повторный экзамен по русскому языку

Иностранные граждане, ранее получившие сертификаты от сторонних коммерческих организаций, должны снова пройти экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства России. Об этом, ссылаясь на обращение главы ЛДПР Леонида Слуцкого премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты иностранным гражданам выдаются исключительно государственными учреждениями, которые включены в установленный российским правительством перечень. Действовавший же ранее порядок привлечения к экзаменам сторонних коммерческих организаций приводил к массовой выдаче сертификатов не владевших русским языком иностранцам. Поэтому мигранты, получившие сертификаты в коммерческих организациях, должны заново пройти платный экзамен.

27 января Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила трем вузам предостережения по поводу экзаменов для мигрантов.

Ранее в Госдуме спрогнозировали эффект от принятых законов в сфере миграции.