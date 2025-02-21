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Священник Ткачев рассказал, что мешает людям молиться

Священник Ткачев: многолетняя привычка материться мешает людям молиться
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Многолетняя привычка сквернословить мешает людям молиться Богу. Об этом РИА Новости рассказал настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев.

Он отметил, что Бог дал человеку возможность говорить, и этот дар является не только способом общения, но и способом «коммуникации между Творцом и творением».

«Матерящиеся хулят источники жизни, ведь источник жизни связан с половой сферой. Рождаются новые поколения, а это высмеивается — тайна зачатия, рождения – к этому ерническое отношение», — добавил он.

До этого на православном концерте «Семья и мир: во имя жизни на Земле», который прошел 27 января в храме Христа Спасителя, ведущий мероприятия, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов предложил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову отменить аборты в частных клиниках в Москве.

В декабре прошлого года Госсовет Крыма ввел административные штрафы за склонение женщин к абортам. Лицу, признанному виновным в склонении женщины к аборту, грозит штраф в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Ранее священник рассказал о связи воспитания патриотизма с православием.

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