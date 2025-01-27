В РПЦ предложили отменить аборты в частных клиниках Москвы

На православном концерте «Семья и мир: во имя жизни на Земле», который прошел 27 января в храме Христа Спасителя, ведущий мероприятия, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов предложил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову отменить аборты в частных клиниках в Москве. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

«Очень надеемся, что как в республике Крым, как и в ряде областей нашей страны регионов, мы сможем вместе с вами собраться с представителями частных клиник и в добровольном порядке предложить им сделать подарок нашему президенту, сделать подарок русскому народу и добровольно отказаться от производства абортов», — сказал ведущий.

Шапошников предложение не прокомментировал. В своей речи он поприветствовал «весь православный мир» и рассказал о развитии медицины, в том числе для женщин, в Москве.

В декабре прошлого года Госсовет Крыма ввел административные штрафы за склонение женщин к абортам. Лицу, признанному виновным в склонении женщины к аборту, грозит штраф в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Ранее в РПЦ отреагировали на слова священника Ткачева о наказании за аборты.