Власти Крыма будут наказывать за склонение женщин к абортам

Госсовет Крыма ввел административные штрафы за склонение женщин к абортам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что гражданину, признанному виновным в склонении женщины к аборту, грозит штраф в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма составит от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

В Госсовете Крыма заявили, что новые меры повысят защищенность прав семьи. По словам главы комитета по здравоохранению Анны Рубель, проводимая в Крыму политика уже принесла свои результаты.

До этого президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, нужно не забывать о праве женщины принимать решение, а также о благосостоянии российских семей.

В прошлом году в РПЦ предложили вернуться к обсуждению вывода абортов из системы ОМС.

Ранее в Госдуме призвали россиянок рожать до 35 лет.