В Чечне приостановили дело о нападении на юриста Немова и журналистку Милашину

СК приостановил дело о нападении на журналистку Милашину и юриста Немова в Чечне

Уголовное дело о нападении на юриста из Нижнего Новгорода Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в Грозном приостановили. Об этом Немов сообщил в соцсетях.

В документе указано, что дело приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего к ответственности».

Немов заявил, что собирается самолично ознакомиться с материалами дела. Адвокат уверен, что виновных не искали должным образом.

4 июля 2023 года неизвестные напали и жестоко избили Милашину и Немова в Чечне. Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года по делу о применении насилия против полиции.

По словам пострадавшей журналистки, на нее с Немовым напали 10-15 человек. Они перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы.

Журналистка Ксения Собчак писала, что Милашиной сломали пальцы рук, когда требовали код от телефона. Она также написала, что у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента пообещал найти виновных в избиении журналистки и юриста.

Ранее в Москве избили журналиста Павла Лобкова.