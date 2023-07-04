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Кадыров пообещал разобраться в нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

Кадыров поручил найти виновников нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы разыскать виновных в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что соответствующие органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем.

Ранее в этот день стало известно, что в Чечне на Милашину и Немова напали неизвестные вооруженные люди в масках. Они перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы. Журналистка Ксения Собчак рассказала, что Милашиной сломали пальцы рук, когда требовали код от телефона. Милашину также обрили и облили зеленкой.

Журналистка и адвокат прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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Нападение на Милашину в Чечне
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