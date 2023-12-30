На Патриарших прудах в Москве избили журналиста Павла Лобкова. Об этом мужчина сам рассказал на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя... во дворе на Патриках», — написал Лобков.

Других подробностей он не привел.

В октябре этого года на Кипре полицейские избили корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. Инцидент произошел возле дома мужчины, где он проживал с семьей. По словам репортера, правоохранители обвинили его в том, что он находится в стране нелегально, и пригрозили депортацией. В связи с инцидентом посол Кипра Кипрос Йоргаллис был вызван в министерство иностранных дел России. Журналист вернулся в Россию.

4 июля неизвестные напали и жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам по делу о применении насилия против полиции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Милашиной и Немова.