«Уезжайте отсюда, вас предупреждали». В Чечне избили и обрили налысо журналистку Милашину

Неизвестные напали и жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Вооруженные люди в масках перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы. Ксения Собчак рассказала, что у Милашиной сломаны пальцы, она не транспортабельна, а Немов «плохо двигается» и с трудом разговаривает. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики.

В Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

По дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми, рассказал Немов правозащитной организации «Команда против пыток» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Обоих сильно избили, им угрожали оружием. Как сообщила редакция «Новой газеты», в которой работает Милашина, неизвестные отняли и уничтожили технику и документы, принадлежащие журналистке и адвокату.

Немов рассказал, что напавшие требовали от них уехать. «Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите», — процитировал он нападавших.

Множественные травмы

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Милашиной сломали пальцы рук, когда требовали код от телефона. Она также написала, что у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. По словам Собчак,

Милашина постоянно теряет сознание, а ее голова облита зеленкой и обрита.

Ее планируют вывезти во Владикавказ на лечение.

Немов «плохо двигается», написала Собчак. Руководитель Команды против пыток (ранее — Комитет против пыток) Сергей Бабинец рассказал, что Милашина и Немов сильно избиты.

Адвокат с трудом передвигается и использует инвалидную коляску, а журналистка из-за травм не может даже сидеть, сказал Бабинец.

«Обоих очень сильно избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Александра Немова, как мы понимаем, ударили чем-то острым, возможно, ножом в ногу… Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами. Припомнили им всю их активность, суды, процессы, на которые они ездили», — сообщил он в Telegram.

Бабинец заявил, что нападение на Милашину и Немова не носит бандитского характера, по его словам «это нападение за их деятельность».

Собчак написала, что после случившегося адвокаты Заремы Мусаевой направили ходатайство в Ахматовский районный суд Грозного об обеспечении их защиты.

В дело вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости. Омбудсмен направила телеграммы в Следственное управление СК Чечни и прокурору региона.

Москалькова также попросила чеченского омбудсмена Мансура Солтаева оказать медицинскую помощь журналистке и обеспечить ей безопасность.

Союз журналистов России заявил агентству, что «изучает ситуацию». Там назвали нападение на журналиста неприемлемым. В свою очередь член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи с избиением Милашиной и Немова.

Дело Заремы Мусаевой

Зарема Мусаева — жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитников, чеченских оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Ибрагима правоохранительные органы Чечни считают причастным к руководству Telegram-каналом 1ADAT (признан экстремистским и запрещен в РФ).

В январе 2022 года семья Заремы Мусаевой сообщила, что вооруженные люди в гражданской одежде пришли в ее квартиру в Нижнем Новгороде и предъявили постановление о принудительном приводе на допрос в Чечне. 52-летнюю женщину насильно увезли в Грозный. Правозащитники заявляли, что она страдает сахарным диабетом, но ей не дали взять необходимые лекарства.

МВД Чечни заявило, что Мусаеву принудительно доставили на допрос как свидетеля по делу о мошенничестве. Позже в ведомстве утверждали, что Мусаева напала на полицейского. По версии следствия, женщина «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан» и «проявляла агрессию», когда стояла рядом с дежурной частью. Участковый подошел к ней и сказал, что та нарушает закон, поэтому он составит протокол о хулиганстве. После этого, по утверждению МВД, Мусаева набросилась на полицейского, царапала и била.

Женщину арестовали и доставили в спецприемник, а после завели уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Почти 1,5 года она провела в СИЗО. 15 июня прокурор попросил назначить Мусаевой 5,5 года колонии общего режима.

Что известно о деятельности Милашиной

Елена Милашина — корреспондент «Новой газеты». Она проводила журналистские расследования, в том числе расследовала убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

В 2006 году Милашина пережила покушение в Беслане. В феврале 2022 года Милашина рассказала, что получала «многочисленные личные угрозы», а потому временно уедет из России.

В январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Милашину и члена СПЧ и создателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев», и призвал правоохранительные органы задержать их.