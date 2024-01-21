Врач рассказала, как лечить холодовую аллергию

Аллергия на холод — реально существующая группа заболеваний, которые могут проявляться различными симптомами при воздействии холода. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии», автор телеграм-канала «Аллергия & счастливая жизнь» Наталья Мальцева.

«То, что называют холодовой аллергией, не всегда является истинной аллергией. На самом деле это собирательное понятие, объединяющее различные реакции, возникающие на холоде. Некоторые из них являются истинными аллергическими заболеваниями, например, обострение астмы из-за холода. В этом случае холод — лишь провоцирующий фактор. Но также он может быть непосредственной причиной различных симптомов холодовой крапивницы: сыпи, отеков, нарушения дыхания, понижения кровяного давление. При этом у пациента наблюдаются некоторые иммунные реакции, характерные для аллергии. В частности, может повышаться уровень иммуноглобулинов E в крови», — рассказала «Газете.Ru» Мальцева.

Иммунолог подчеркнула, что раньше врачи часто назначали пациентам с холодовой «аллергией» анализ на иммуноглобулины E (IgE), однако сейчас это не рекомендуется, так как их уровень не влияет ни на прогноз, ни на лечение.

«Для лечения холодовой крапивницы эффективны противоаллергические антигистаминные препараты, так как в обоих случаях задействованы одни и те же иммунные клетки. Однако главное — это ограничить контакт с холодом: избегать общего переохлаждения, холодных напитков, контактов с холодными поверхностями и снегом. Снизить риск кожных реакций помогаю специальные колд-кремы. Кроме того, при высоком риске системных реакций (анафилаксии) запрещено погружаться в открытые водоемы даже летом. Это связано с тем, что при выходе из воды обширная поверхность тела быстро охлаждается — это может спровоцировать реакцию на холод», — объяснила врач.

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