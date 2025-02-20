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Источник опроверг информацию о подготовке ВСУ к прорыву в Курской и Брянской областях

ТАСС: источник в МО опроверг данные о подготовке прорыва ВСУ в двух регионах России
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Evgeniy Maloletka/AP

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы готовят прорыв на территорию Курской и Брянской области, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России.

«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике [ВСУ] наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — заявил собеседник агентства.

О том, что ВСУ могут осуществить прорыв в Курской и Брянской областях, сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале. По его словам, из Курской области приходят сообщения о возможной попытке прорыва противника вглубь территории. Военкор также допустил возможность наступления украинской армии в Брянской области и заявил, что для предотвращения нападения российские военные ведут подготовку и проводят необходимые мероприятия для защиты территорий.

В Кремле не стали комментировать сообщения о возможном прорыве, переадресовав его в Минобороны РФ.

Ранее в Кремле оценили информацию о намерении Запада разместить войска на Украине.

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