В Чите задержали рейс в Москву из-за неисправности самолета

Вылет рейса из Читы в Москву задержали из-за технической неисправности самолета

Вылет рейса из Читы в Москву задержали из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, полет был запланирован на 08:50 (2:50 мск), но его перенесли на 16:30 (10:30 мск).

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренного федеральными авиационными правилами в случае задержки рейса.

Этим же утром в аэропорту Красноярска задержали прилет шести авиарейсов. Речь идет о четырех самолетах из Москвы и по одному — из Казани и Сочи. Причиной назвали прогнозируемый туман и вследствие этого снижение видимости до 300 м.

Накануне утром сообщалось, что в аэропорт Толмачево в Новосибирске задержали прилет 22 рейсов: рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя, а также два международных рейса из Ферганы и Дубая.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ухудшения погодных условий, остальные задержки связаны с поздним прибытием самолетов.

Ранее летевшая в Таиланд россиянка разделась догола и уснула в проходе самолета.