Летевшая в Таиланд россиянка разделась догола и уснула в проходе самолета

Туристка из Хабаровска выпила и разделась на борту самолета, летевшего на Пхукет

Россиянка выпила перед 8-часовым перелетом и оголилась на глазах у других пассажиров самолета, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент, попавший на видео, произошел на рейсе Хабаровск – Пхукет. По словам очевидцев, пьяная туристка сначала приставала к другим пассажирам, а затем разделась догола и улеглась в проходе между креслами. При этом на записи видно, что в этом ей частично помог неизвестный мужчина.

Когда девушка уснула, попутчики вернули ее в кресло. Остаток полета прошел без происшествий, и борт благополучно приземлился в пункте назначения.

До этого пассажир напал на стюардессу и покинул самолет во время взлета через аварийный выход. Затем авиадебошир попытался спрятаться на территории аэропорта, но его задержали полицейские. Позже мужчину передали медицинским специалистам. Из-за инцидента самолет вылетел в пункт назначения с задержкой на несколько часов.

Ранее пассажира, который пытался попасть в туалет перед взлетом, сняли с рейса вместе с женой.