Врач рассказала, какие привычные продукты опасны для здоровья

Красное мясо является одним из привычных продуктов, которые могут навредить здоровью. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, при его переваривании образуются вещества, которые раздражают кишечник. Кроме того, опасность представляют промышленные мясные продукты, например, колбасы, потому что они содержат нитраты, превращающиеся в канцерогенные соединения. Навредить здоровью могут фрукты и овощи, если при их выращивании использовали избыточное количество удобрений.

«Копчености и жареная пища также опасны. Во время копчения или жарки выделяются вещества, повреждающие клетки. Бензопирен и акриламид, образующиеся в таких условиях, считаются мощными канцерогенами. Даже любимый шашлык при неправильном приготовлении становится источником токсичных соединений», — сказала Сережина.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что красный лук стоит включить в свой рацион питания для поддержания здоровья легких. Она уточнила, что в нем содержится большое количество антиоксидантов, в частности кверцетина, который обладает противовоспалительным свойством.

Ранее был назван продукт, «превращающий» женские мышцы в мужские.