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Назван продукт, «превращающий» женские мышцы в мужские

Foods: виноград может улучшать здоровье мышц на генетическом уровне
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Depositphotos

Ученые из Ратгерского университета и Университета Западной Новой Англии установили, что длительное употребление винограда повышает активность «полезных» генов в мышцах, предотвращая их распад. Также этот продукт приближает женские мышцы к мужским по метаболическим параметрам. Результаты исследования опубликованы в журнале  Foods.

Ранее было доказано, что виноград положительно влияет на здоровье сердца, почек, кожи, глаз и желудочно-кишечного тракта. Новое исследование на мышах показало, что эти ягоды значительно изменяют экспрессию генов в мышцах. При этом активными становятся гены, защищающие от распада мышечную ткань и увеличивающие ее объем.

Исследовательская группа также изучила влияние двух порций винограда в день на свойства мышц самок и самцов грызунов. К удивлению ученых, мышцы грызунов обоих полов приближались к единому фенотипу (функциональным характеристикам) при употреблении этого продукта.

Ученые предположили, что активное потребление винограда может дополнить традиционные стратегии поддержания мышечной массы, такие как упражнения и высокобелковая диета. Это открытие особенно важно для пожилых людей, страдающих саркопенией — возрастной деградацией мышц.

Ранее ученые рассказали, какое питание повышает тревожность.

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