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Врач назвала лучшие продукты для поддержания здоровья легких

Врач Мухина: лук и апельсины помогут поддержать здоровье легких
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Depositphotos

Красный лук стоит включить в свой рацион питания для поддержания здоровья легких. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что в нем содержится большое количество антиоксидантов, в частности кверцетина, который обладает противовоспалительным свойством. Помимо этого, врач советует есть морковь и апельсины, в которых есть бета-каротин и витамин C. По ее словам, для защиты легочной ткани от окислительного стресса нужно получать с продуктами витамин E.

«Его суточную норму можно получить, если съесть 50 граммов миндаля или одну чайную ложку печени трески», — отметила Мухина.

Для здоровья легких важны и продукты с содержанием омега-3 жирных кислот. Ими наиболее богата скумбрия, заключила эксперт.

Терапевт, кардиолог сети «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что проверить здоровье легких в домашних условиях можно с помощью простых способов, которые оценивают дыхательную функцию. Например, можно применять метод секундомера. Для этого нужно сделать полный вдох и задержите его на одну секунду. Затем, приоткрыв рот, выдохнуть как можно сильнее и быстрее.

Ранее сообщалось, что рак легких все чаще поражает никогда не куривших людей во всем мире.

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