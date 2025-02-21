Психолог объяснила, как защитить детей от кибермошенников

Для защиты от кибермошенников важно научить ребенка создавать сложные и разнообразные пароли, которые будут состоять из букв, цифр и специальных символов. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна.

Она также посоветовала объяснить им, что пароли нельзя раскрывать даже среди друзей. Кроме того, стоит помочь ребенку настроить параметры конфиденциальности в социальных сетях, чтобы ограничить доступ к ним для посторонних лиц. Родителям также порекомендовали интересоваться, какие сайты посещают их дети и с кем они общаются.

«При необходимости можно установить на телефоне «родительский контроль» и фильтры контента, чтобы ограничить доступ детей к нежелательной информации. Объясните, что это делается не для ограничения их свободы, а для безопасности», — добавила Куприна.

По ее словам, важно также объяснять, как распознавать кибербуллинг и реагировать на него.

Директор по маркетингу и PR ГК «Солар» Марина Овсянникова до этого говорила, что родителям стоит регулярно рассказывать своим детям о безопасности в интернете, чтобы защитить их от возможных мошеннических атак. Она посоветовала сообщать им о потенциальных угрозах и совместно разбирать примеры из новостей. Кроме того, стоит объяснить основные схемы аферистов и то, что свою личную информацию, включая адрес, номер телефона и пароли, никому нельзя сообщать.

Ранее россиянам рассказали, как защитить телефон от кибермошенников.