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Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников в интернете

Специалист Овсянникова: детям нужно рассказывать о безопасности в интернете
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Depositphotos

Родителям стоит регулярно рассказывать своим детям о безопасности в интернете, чтобы защитить их от возможных мошеннических атак. Об этом kp.ru рассказала директор по маркетингу и PR ГК «Солар» Марина Овсянникова.

Она посоветовала сообщать им о потенциальных угрозах и совместно разбирать примеры из новостей. Кроме того, стоит объяснить основные схемы аферистов и то, что свою личную информацию, включая адрес, номер телефона и пароли, никому нельзя сообщать.

«Важно не только устанавливать родительский контроль, но и выстраивать открытый диалог, чтобы ребенок понимал причины ограничений. Также стоит обратить внимание на финансовую безопасность. Чтобы избежать нежелательные покупки, нужно обсудить с ребенком лимит его трат, в том числе на компьютерные игры и аксессуары, а также установить двухфакторную аутентификацию (2FA) в интернет-магазинах, которыми он может пользоваться», — добавила Овсянникова.

Накануне сообщалось, что в Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тыс. рублей со счета матери. Об этом сообщает УМВД Тюменской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Ишима, женщина рассказала, что с ее банковского счета пропали деньги в сумме 165 тысяч рублей. С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты матери.

Ранее стало известно, что каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников.

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