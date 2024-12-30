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В Канаде загорелся пассажирский самолет после посадки

CNN: в Канаде пассажирский самолет проскользил по ВПП из-за проблем с шасси
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada Express проскользил «приличное» расстояние из-за проблемы в работе шасси. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании.

Инцидент произошел в аэропорту Галифакс-Стэнфилд в Новой Шотландии. Самолет De Havilland DHC-8-402, выполнявший рейс AC2259, следовал из города Сент-Джонс. На его борту было 73 человека.

По словам представителя Air Canada Express, причиной произошедшего стали проблемы в работе шасси. Самолет не смог добраться до терминала, в результате чего пассажиров доставили до авиагавани на автобусе.

«Самолет сильно тряхнуло, и мы увидели пожар на левом борту самолета, а из окон пошел дым», — рассказала пассажирка самолета.

Несколькими часами ранее агентство «Рёнхап» сообщило, что еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, в результате чего он вернулся в аэропорт вылета. По данным издания, техническая неполадка возникла у самолета рейса 7C101, следовавшего из Кимпхо в Чеджу.

Ранее в Сургуте у российского Boeing во время полета треснуло лобовое стекло.

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