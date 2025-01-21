В Башкирии следовавший в Уфу автобус с пассажирами загорелся на трассе

В Башкирии на трассе загорелся автобус с людьми

В Башкирии ликвидировали возгорание автобуса на трассе. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на 1291-м километре автодороги «Урал». По данным ведомства, автобус следовал из Махачкалы в Уфу, но в какой-то момент огонь охватил салон, о причинах не сообщается. На кадрах с места инцидента заметно, что средство передвижения полностью выгорело.

«На тушение было подано два ствола, горение ликвидировано через 18 минут», – поделились в МЧС.

В момент инцидента в салоне находились три водителя и девять пассажиров, никто из них не пострадал. После произошедшего их посадили в служебные автомобили, затем направили в ближайшую гостиницу.

До этого в Челябинске сгорел новый пассажирский автобус, стоявший в парке рядом с другими транспортными средствами. Огонь охватил моторный отсек, после чего перекинулся в салон.

Пожарные быстро локализовали возгорание и не допустили, чтобы пожар перекинулся на другие машины. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Москве на ВДНХ автобус с пассажирами загорелся и попал на видео.