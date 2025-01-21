Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии следовавший в Уфу автобус с пассажирами загорелся на трассе

В Башкирии на трассе загорелся автобус с людьми

В Башкирии ликвидировали возгорание автобуса на трассе. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на 1291-м километре автодороги «Урал». По данным ведомства, автобус следовал из Махачкалы в Уфу, но в какой-то момент огонь охватил салон, о причинах не сообщается. На кадрах с места инцидента заметно, что средство передвижения полностью выгорело.

«На тушение было подано два ствола, горение ликвидировано через 18 минут», – поделились в МЧС.

В момент инцидента в салоне находились три водителя и девять пассажиров, никто из них не пострадал. После произошедшего их посадили в служебные автомобили, затем направили в ближайшую гостиницу.

До этого в Челябинске сгорел новый пассажирский автобус, стоявший в парке рядом с другими транспортными средствами. Огонь охватил моторный отсек, после чего перекинулся в салон.

Пожарные быстро локализовали возгорание и не допустили, чтобы пожар перекинулся на другие машины. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Москве на ВДНХ автобус с пассажирами загорелся и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами