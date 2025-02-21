Врач назвал лучшие продукты для профилактики рака

Для профилактики онкологических заболеваний стоит включать в свой рацион питания больше зеленых овощей, зелень, орехи и растительные масла. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что в зелени и зеленых овощах содержатся клетчатка, витамины и натуральные антиоксиданты. Они, в частности, могут предотвратить развитие рака кишечника.

«Растительные масла богаты омега-3 жирными кислотами и витамином E и тоже являются продуктами с антиоксидантной активностью. Для профилактики онкологии достаточно двух чайных или одной столовой ложки в день», — продолжил Арзамасцев.

Омега-3 жирные кислоты присутствуют и в орехах, уточнил врач. Кроме того, он призвал пить больше жидкости, которая отвечает за лимфодренаж, качество метаболических процессов и вывод из организма отработанных вредных компонентов. Последние могут негативно влиять на риск развития онкологии, заключил эксперт.

Доктор Сунил Камат, онколог Кливлендской клиники (США) до этого говорил, что кальций, содержащийся в молочных продуктах, и клетчатка — полезные волокна растительной пищи, эффективно помогают предотвратить развитие рака толстой кишки.

Ранее были названы продукты, провоцирующие развитие рака.