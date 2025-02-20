Названы два типа продуктов для защиты от рака кишечника

Кальций, содержащийся в молочных продуктах, и клетчатка — полезные волокна растительной пищи, эффективно помогают предотвратить развитие рака толстой кишки. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Сунил Камат, онколог Кливлендской клиники (США).

Врач уточнил, что у людей, которые едят не менее двух порций йогурта в неделю, риск развития определенного типа рака толстой кишки снижен на 20%. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета. По словам Камата, такой защитный эффект оказывает кальций — элемент, содержащийся не только в молочных продуктах, но и в сардинах, бобовых и мясе.

Другим важным пищевым компонентом, защищающим от рака кишечника, выступает клетчатка. Ею богаты растительные продукты — крупы, овощи, фрукты, ягоды. Многие ученые сходятся во мнении о том, что клетчатка питает «хорошие» бактерии в кишечнике, улучшая иммунную функцию органа. Проведенное в США исследование показало, что ежедневное употребление трех порций (90 граммов) цельнозерновых продуктов снижает риск развития колоректального рака на 17%.

Доктор Камат отметил, что оздоровить кишечник помогает потребление простых блюд, содержащих кальций и клетчатку одновременно. К ним относится йогурт с овсяными хлопьями или ягодами, а также смузи с молоком.

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