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Названы продукты, провоцирующие развитие рака

Технолог Гертле-Загорская: прогорклые продукты могут спровоцировать рак

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Shutterstock/Yurii_Yarema

Употребление в пищу прогорклых продуктов может привести к развитию рака, рассказала «Газете.Ru» главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

«Прогорклые продукты есть нельзя. Если масло или орехи имеют неприятный запах и вкус – это сигнал о том, что продукт подвергся химическим изменениям, что делает его потенциально опасным для здоровья. Прогорклость — это процесс окисления жиров, который происходит под воздействием кислорода, света, влаги и тепла. В результате окисления в продуктах образуются свободные радикалы, которые разрушают клетки организма, вызывают воспалительные процессы и могут привести к серьезным заболеваниям», – объяснила специалист.

По словам Гертле-Загорской, употребление прогорклых продуктов может привести к отравлению. Прогорклые продукты содержат токсичные вещества, которые могут вызывать тошноту, рвоту, диарею, головную боль и другие неприятные симптомы.

«Также они могут вызвать аллергические реакции и хронические заболевания. Постоянное употребление прогорклых продуктов может привести к хроническим заболеваниям, таким как рак, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания печени», — отметила Гертле-Загорская.

Ранее врач подтвердил риск передачи инфекций через кальян.

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