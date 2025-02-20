Россиянкам рассказали, как выбрать подарки мужчинам на 23 февраля

Мужчинам на 23 февраля можно подарить практичные вещи, например качественные уходовые средства. Об этом рассказала тренер по первому впечатлению Люся Кузнецова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, коллегам стоит дарить символические подарки. Так, например, можно выбрать сертификат на картинг или квесты. Более близким мужчинам можно подобрать парфюм, если есть понимание об их вкусах.

«С другой стороны, есть ряд подарков, которых лучше избегать. Например, часы могут восприниматься как намек на опоздание, а алкоголь — как неуместный выбор, не учитывающий предпочтения человека. Не стоит дарить и чайные букеты или колбасные композиции, которые, при всех попытках проявить креативность, могут быть восприняты как неуместные», — добавила Кузнецова.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что мужчинам на 23 февраля не стоит дарить нижнее белье, носки и пену для бритья, потому что такие товары не воспринимаются ими как что-то ценное. По ее словам, их они могут купить в любой момент. Она посоветовала выбрать подарок, который будет связан с хобби мужчины. Например, аксессуары для рыбалки, набор инструментов, конструктор, компьютерную или ретроигру.

Ранее были названы лучшие технологические подарки на 23 февраля.