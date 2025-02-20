Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянкам рассказали, как выбрать подарки мужчинам на 23 февраля

Специалист Кузнецова: уходовые средства можно подарить мужчинам на 23 февраля
close
Yamatatsu/Shutterstock/FOTODOM

Мужчинам на 23 февраля можно подарить практичные вещи, например качественные уходовые средства. Об этом рассказала тренер по первому впечатлению Люся Кузнецова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, коллегам стоит дарить символические подарки. Так, например, можно выбрать сертификат на картинг или квесты. Более близким мужчинам можно подобрать парфюм, если есть понимание об их вкусах.

«С другой стороны, есть ряд подарков, которых лучше избегать. Например, часы могут восприниматься как намек на опоздание, а алкоголь — как неуместный выбор, не учитывающий предпочтения человека. Не стоит дарить и чайные букеты или колбасные композиции, которые, при всех попытках проявить креативность, могут быть восприняты как неуместные», — добавила Кузнецова.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что мужчинам на 23 февраля не стоит дарить нижнее белье, носки и пену для бритья, потому что такие товары не воспринимаются ими как что-то ценное. По ее словам, их они могут купить в любой момент. Она посоветовала выбрать подарок, который будет связан с хобби мужчины. Например, аксессуары для рыбалки, набор инструментов, конструктор, компьютерную или ретроигру.

Ранее были названы лучшие технологические подарки на 23 февраля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами