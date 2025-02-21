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В Южно-Сахалинске подросток попал в больницу после падения льда

В Южно-Сахалинске глыба льда упала на подростка
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Shutterstock

В Сахалинской области подростка госпитализировали из-за упавшей на него наледи. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске, на проспекте Мира. Молодой человек получил травмы, их тяжесть на данный момент устанавливают специалисты.

Следователи проводят процессуальную проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за очистку крыши от снега и наледи, и принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Новосибирске местная жительница стала инвалидом после схода наледи. Из-за сосулек она получила несколько травм, среди которых – перелом костей бедра и порванные связки в плечевом суставе.

Пострадавшая подала иск о компенсации морального вреда. Суд обязал управляющую компанию выплатить женщине 800 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о наказании управляющим компаниям за неочищенные крыши.

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