В Госдуме рассказали о наказании управляющим компаниям за неочищенные от снега крыши

Управляющим компаниям грозят штрафы до ₽300 тысяч за неубранные от снега крыши

Управляющим компаниям (УК) грозит административный штраф до 300 тыс. рублей за несвоевременную уборку сосулек и снега с крыш. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Крыши и чердаки — это общее имущество в многоквартирном доме, и управляющая компания обязана поддерживать их в надлежащем состоянии, отметил депутат.

Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны убираться оперативно по мере необходимости. Несвоевременное обслуживание общего имущества и нарушение лицензионных требований для УК влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей, рассказал глава комитета по строительству и ЖКХ.

Кошелев подчеркнул, что регионы могут устанавливать свои нормы. В Москве, которую он привел в пример, предписано очищать крыши в течение двух суток с окончания снегопада. Чистить снег на тротуарах при снегопаде нужно каждые 2-3 часа, если нет осадков — каждые двое-трое суток, добавил он.

Утром 20 января следователи пришли с обысками в администрации нескольких районов Санкт-Петербурга и в офисы ряда управляющих компаний в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного из-за случаев падения сосулек.

Ранее житель Сахалина с трудом отыскал дом и собачьи будки, которые завалило снегом.