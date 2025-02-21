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В Москве мошенники похитили подростка, укравшего драгоценности матери

Волк рассказала о похищении мошенниками подростка в Москве

В Москве мошенники украли подростка, которого до этого принудили украсть драгоценности матери. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Представьте: вам приходит сообщение от неизвестного, который пишет о том, что ваш ребенок похищен. Затем требует за него выкуп. До сына дозвониться не получается. Дома тем временем беспорядок, и, как писал аноним, действительно пропали ценности», — пишет Волк.

Она рассказала, что 16-летний житель столицы оказался под воздействием телефонных мошенников, которые убедили молодого человека украсть драгоценности матери. Затем юношу убедили выехать во Владимирскую область, чтобы получить за них деньги.

Однако вместо того, чтобы получить деньги, молодой человек оказался в заложниках у мошенников, а его матери пришло требование заплатить выкуп.

Волк добавила, что сотрудники полиции по Москве и Владимирской области в ходе спецоперации смогли освободить юношу и вернуть домой. Сейчас полиция разыскивает остальных злоумышленников.

Также в Свердловской области женщина получила срок за похищение ребенка бывшей подруги.

Прошлым летом 50-летняя женщина решила отомстить бывшей подруге из личной неприязни. С телефона мальчика похитительница позвонила его матери и сообщила, что забрала сына. Злоумышленницу удалось задержать в парке, мальчика передали матери.

Ранее в Новосибирске мужчина с подельниками на глазах у бывшей жены похитил шестилетнего сына.

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