Россиянку, которая в отместку похитила у знакомой сына, посадили на 6 лет

В Свердловской области женщина получила срок за похищение ребенка бывшей подруги

Жительницу Каменска-Уральского осудили за похищение ребенка своей знакомой, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Прошлым летом 50-летняя женщина решила отомстить бывшей подруге из личной неприязни. Утром 31 июля россиянка в состоянии алкогольного опьянения ворвалась в квартиру знакомой, потребовала от ребенка, чтобы тот оделся, заставила выйти из квартиры и следовать за ней.

С телефона мальчика похитительница позвонила его матери и сообщила, что забрала сына. Злоумышленницу удалось задержать в парке, мальчика передали матери.

Женщину признали виновной в похищении несовершеннолетнего и нарушении неприкосновенности жилища. Суд приговорил ее к шести годам и одному месяцу лишения свободы, отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Новосибирске мужчина с подельниками на глазах у бывшей жены похитил шестилетнего сына.