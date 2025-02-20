Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку, которая в отместку похитила у знакомой сына, посадили на 6 лет

В Свердловской области женщина получила срок за похищение ребенка бывшей подруги
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жительницу Каменска-Уральского осудили за похищение ребенка своей знакомой, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Прошлым летом 50-летняя женщина решила отомстить бывшей подруге из личной неприязни. Утром 31 июля россиянка в состоянии алкогольного опьянения ворвалась в квартиру знакомой, потребовала от ребенка, чтобы тот оделся, заставила выйти из квартиры и следовать за ней.

С телефона мальчика похитительница позвонила его матери и сообщила, что забрала сына. Злоумышленницу удалось задержать в парке, мальчика передали матери.

Женщину признали виновной в похищении несовершеннолетнего и нарушении неприкосновенности жилища. Суд приговорил ее к шести годам и одному месяцу лишения свободы, отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Новосибирске мужчина с подельниками на глазах у бывшей жены похитил шестилетнего сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами